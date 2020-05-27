影／都唸錯啦！BMW官網公布「正確發音」 網驚呼：長知識了

德國車廠BMW從1916年創廠至今已超過百年，名聲享譽全球，更是不少愛車人士的夢幻品牌之一，然而近日BMW在官網公布「BMW的正確唸法」，原來多數人都唸錯啦，掀起熱烈討論。

BMW是Bayerische Motoren Werke AG的縮寫，其意思為巴伐利亞發動機製造廠，總部位於德國巴伐利亞州的慕尼黑。相信大家對於BMW的發音，就是按照字面上唸出英文字母，讀音類似B-Em-Double U，不過日前BMW在官網貼出正確發音，BMW身為德系品牌，若以德語發音，「W」應唸為「V」，因此正確唸法為「BMV」。

此外，BMW也在官網貼出各個國家唸出BMW的影片，包括法語、中文、土耳其語、西班牙語、義大利語、荷蘭語，讓大家瞭解不同國家的發音方式。

影片曝光後，網友紛紛留言回應「原來如此」、「長知識了」、「比較傾向唸B-Em-Double U」、「原來是這樣唸啊」、「看著影片跟著唸」。