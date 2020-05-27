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IEA：疫情將拖累全球能源支出 銳減約4,000億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
IEA預估，疫情將拖累全球能源支出比一年前銳減約4,000億美元。美聯社
IEA預估，疫情將拖累全球能源支出比一年前銳減約4,000億美元。美聯社

國際能源署（IEA）預估，新冠肺炎疫情將使今年的能源業投資額比去年銳減約4,000億美元，減幅將是歷年來最大，同時警告全球將更加依賴價格更低和不環保的燃料，不利達成全球氣候目標。

金融時報報導，IEA 27日公布報告，認為每個主要能源部門的支出將銳減，預料從石油、天然氣、煤炭到再生能源業都是如此。這份報告參考了政府與企業的計劃數據和公告事項。

IEA年初預估，全球能源投資額將在今年增加2%，可能創下六年來最大的年增幅。隨著各國政府為了防疫而採取封鎖措施和旅遊禁令，今年的能源支出估比2019年的水準下滑20%。

報告顯示，今年的全球能源投資額預估略高於1.5兆美元，低於去年的近1.9兆美元。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）說：「疫情危機將導致全球能源投資出現歷來最大的降幅，我們從未看見能源投資如此大幅下滑。整個體系持續受到傷害。」

石油生產大國的財政況狀大受打擊，因疫情拖累石油需求大幅滑落。石油和天然氣公司的資產負債表也受到劇烈衝擊，促使他們縮減投資。

IEA認為，以目前需求低迷的情況來看，儘管再生能源業的支出料比化石燃料業更具韌性，但這個產業仍不免受疫情衝擊。

隨著國際油價在近幾周崩跌至18年來低點，國營石油企業和上市的大型能源公司紛紛削減資本支出，對石油和天然氣投資額預估在今年下滑近三分之一，其中美國頁岩油產業預料受創最重。

根據報告，煤炭投資額估在今年減少15%，火力發電業的支出將下滑10%，這些支出包含再生能源發電、輸電網投資以及電力貯存。改善能源效率的支出估下滑12%。

畢羅表示，環保能源的投資計畫表現相對較好，不過這項支出從2015年起日益趨緩，遠低於大幅減排的必要水準，不利達成巴黎氣候協定設立的目標。

再生能源 新冠肺炎

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