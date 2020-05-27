沃爾瑪與ThredUP網站合作賣二手服飾

沃爾瑪與二手商品網站ThredUP.com合作，將在網路上販售近75萬件女性及兒童二手服飾、配件。

美聯社報導，這項周三（27日）宣布的政策代表沃爾瑪進入二手服飾的里程碑，二手服飾一直是零售業的亮點。沃爾瑪是美國最大零售商，幾年前開始在官網販賣二手手表。

雙方過去一年來不斷討論協議內容，這項協議也是ThredUP與大型零售業者在線上商店合作的首例。ThredUP去年與梅西及傑西潘尼百貨簽約，在後兩者實體店面設置專區。

沃爾瑪不斷提升時尚業務，以吸引千禧年世代消費者。該公司銷售內容已新增近1000個品牌，包括 Champion、Jordache、Levi Strauss。

美國沃爾瑪線上業務時尚部門主管Denise Incandela表示，沃爾瑪銷售的品牌與周三推出的沃爾瑪網站ThredUp專區會部分重疊，不過，二手商品將不包括當季產品。沃爾瑪拒絕透露與ThredUP合作的財務協議。