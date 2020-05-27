聽新聞
test
0:00 / 0:00
沃爾瑪與ThredUP網站合作賣二手服飾
沃爾瑪與二手商品網站ThredUP.com合作，將在網路上販售近75萬件女性及兒童二手服飾、配件。
美聯社報導，這項周三（27日）宣布的政策代表沃爾瑪進入二手服飾的里程碑，二手服飾一直是零售業的亮點。沃爾瑪是美國最大零售商，幾年前開始在官網販賣二手手表。
雙方過去一年來不斷討論協議內容，這項協議也是ThredUP與大型零售業者在線上商店合作的首例。ThredUP去年與梅西及傑西潘尼百貨簽約，在後兩者實體店面設置專區。
沃爾瑪不斷提升時尚業務，以吸引千禧年世代消費者。該公司銷售內容已新增近1000個品牌，包括 Champion、Jordache、Levi Strauss。
美國沃爾瑪線上業務時尚部門主管Denise Incandela表示，沃爾瑪銷售的品牌與周三推出的沃爾瑪網站ThredUp專區會部分重疊，不過，二手商品將不包括當季產品。沃爾瑪拒絕透露與ThredUP合作的財務協議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言