疫情之後拼業績 Tesla將調降北美與中國大陸車價

特斯拉（Tesla）今天（27日）宣布將要調降其在北美的電動車售價，不過降幅和生效日期均還未定。

特斯拉在美國加州Fremont的車廠復工生產後，現正提升產量；而汽車需求因為新冠疫情封鎖期間呈現衰退。

由於北美售價調降，特斯拉援例也會把由北美進口到中國大陸的Model S和Model X車款價格降低。不過上海生產的Model 3則售價不變。

根據特斯拉官網的資料，目前特斯拉幾款車在美國的起價分別是：Model S 79,990美元，Model X 84,990美元，Model 3 37,990美元。