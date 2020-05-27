華府智庫美中貿易全國委員會 促維持香港一國兩制
中國大陸全國人大28日將表決「港版國安法」，華府智庫美中貿易全國委員會（USCBC）26日發出聲明表示，敦促所有領導人採取必要步驟，緩和緊張局勢，促進經濟復甦與法治，並維持「一國兩制」原則。
USCBC表示，香港是美國在亞太地區的重要業務據點，香港對自由貿易的承諾，與強健的法律保護，造就香港成為一個具吸引力的投資地與國際商業樞紐。
USCBC表示，關切中國大陸即將推動的立法行動，將會損害香港特殊經濟地位，與數十年來中國大陸與該地區擁有的良好條件。
“香港對自由貿易的承諾和強有力的法律保護使香港成為一個有吸引力的投資目的地和國際商業中心。
“美中貿易全國委員會（USCBC）擔心擬議的立法行動可能損害香港的特殊經濟地位，以及我們認為幾十年來對中國和該地區的良好服務條件。
“ USCBC敦促所有領導人採取必要步驟，以緩和緊張局勢，促進經濟復甦和法治，並維護“一國兩制”原則。”
WASHINGTON, May 26, 2020 — "Hong Kong has long been an important city for US businesses operating in the Asia-Pacific region.
“Hong Kong's commitment to free trade and strong legal protections have helped it become an attractive investment destination and international business hub.
“The US-China Business Council (USCBC) is concerned that proposed legislative actions could undermine Hong Kong's special economic status and the conditions that we believe have served China and the region so well over the decades.
“USCBC urges all leaders to take those steps necessary to de-escalate tensions, promote economic recovery and the rule of law, and preserve the “one country, two systems” principle."
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