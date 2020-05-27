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新唐延後收購Panasonic半導體事業 因疫情影響進度
《日本經濟新聞》報導，Panasonic半導體事業部門出售給台灣新唐科技的時程，將延後三個月到9月1日完成，原因是新冠疫情令相關法規審查延誤。
新唐科技在去年11月宣布以2.5億美元收購Panasonic Semiconductor Solutions，當時預定在今年6月1日完成收購。新唐買下原在Panasonic旗下的晶片製造公司，是為發展公司半導體業務並擴大日本客戶群。
然而，武漢肺炎疫情導致中國等地的反壟斷法審查腳步推延。日經報導指出，Panasonic已和新唐就延後出售半導體事業一事達成共識，除出售日期外、其餘出售條件都未調整。
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