蘋果逾100家美國門市本周將恢復營業 提供天才吧服務

蘋果公司（Apple）宣布，約有100家美國零售門市將在本周恢復營業。

CNBC報導，在蘋果271家美國門市中，合計約有130家門市到本周末將恢復營業。蘋果在全球已有510家門市重啟營運。

蘋果的零售門市恢復營業，不只是蘋果觀察的關鍵需求指標，更是零售業健壯與否的領先指標，因為蘋果常在重要的購物中心或商圈設點。

蘋果表示，恢復營業的美國門市將致力於提供天才吧服務（Genius Bar），為顧客損壞的iPhone和其他Apple產品提供服務與支援；部分門市將提供店內服務。

蘋果說：「許多美國門市將在本周恢復營業，以便服務顧客。不過，為了顧客的安全和便利著想，多數門市只會在路旁或店門口提供服務，同時提供門市取貨和天才吧預約服務。」

蘋果零售部門主管歐布萊恩（Deirdre O'Brien）本月稍早致信員工，大致敘述了零售門市恢復營業的策略，「在每一家門市，我們將致力於限制門市的使用率，讓每個人有更多空間，並且恢復一對一服務與天才吧的個人化服務。」

歐布萊恩也說，顧客進入門市須戴口罩，強調員工將定期「加強深入消毒」，也將檢測員工是否出現新冠病毒感染症狀。