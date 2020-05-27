亞馬遜擬收購自駕車新創公司Zoox 傳出價低於32億美元
知情人士向彭博資訊透露，亞馬遜（Amazon）正在洽談收購新創公司Zoox，以便增強集團的自動化實力。除了亞馬遜之外，也有其他公司表示有意收購；據了解， Zoox出售價格不會低於10億美元，而亞馬遜目前出價沒有高過公司最近一次的32億美元估值。
Zoox表示，公司收到多家有意進行策略交易，已聘請科技專業投資銀行Qatalyst Partners評估這些收購提議。但公司不願評論單一公司亞馬遜的意向，亞馬遜也對查證不予置評。
Zoox計劃要在今年之前開發出完全無人駕駛車輛，2018年那一回合募資時，對其估值為32億美元。道瓊社報導，亞馬遜和Zoox的收購協商已經進入最後階段，願意買入的金額低於32億美元。
亞馬遜對旗下電商王國自動化的投資很敢投資，2012年以7.75億美元買下倉儲機器人製造商Kiva Systems之後，現在全球的亞馬遜倉庫已有數萬部機器人在工作。
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