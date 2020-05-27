系統負荷不了！疫期訂單爆量 亞馬遜要人「少買一點」

全美第一電商企業巨頭亞馬遜(Amazon)在疫情爆發前的營收成長，就已相當可觀，在疫情出現後，民眾盡可能避免外出，加上有些人為打發時間就上網購物，亞馬遜的訂單如暴漲的河堤淹沒系統的負荷量，許多訂單被迫延遲交貨；而亞馬遜也反常地祭出逆向操作──希望顧客能少買一點。

疫情爆發以來，亞馬遜取消優惠券、商品推薦和折價優惠方案，母親節當天首頁上也看不到相關商品，甚至是堪稱年度盛會的會員減價日(Prime Day)也被延期；此外，網站上的廣告、商品點評以及對會員的行銷政策都被延緩，取而帶之的是強化進貨速度和倉儲管理。

該公司採取上述措施的目的，主要是希望能讓消費者著重在採購必要性商品，因而減少鼓勵衝動性消費和其他商品的推廣；過去幾十年來業者都是希望盡量提高民眾的消費，因此這項舉動在零售市場可說是非常罕見；一名亞馬遜員工說：「我們當然希望賣愈多愈好，但光是乾洗手和衛生紙的訂單，我們就幾乎無法負荷了。」

亞馬遜總裁貝佐斯(Jeff Bezos)於4月向股東發出的公開信中表示：「在我們的訂單中，必要性商品的需求仍居高不下，但這不同於節慶假期的可預測性，這股新的消費模式對我們的供應鏈和運輸網是相當大的挑戰。」

亞馬遜賣家顧問集團Avenue7Media的創辦人博耶斯(Jason Boyce)說：「亞馬遜別無選擇，他們必須停止額外的營收，專注於當務之急，做他們最擅長的工作，提供迫切的民眾最需要的商品，亞馬遜現在已經是全國的必要性服務之一了。」

然而，隨著經濟活動逐漸開放，亞馬遜已經開始調整部分功能並重新開啟促銷的推播通知，運輸網也在逐漸恢復正常運作。