疫期財富大增 貝佐斯可望成全球首位「兆萬富翁」

亞馬遜(Amazon)創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)不僅是世界首富，新冠肺炎疫情讓亞馬遜業績成長使他更富有，可能成為全球第一位「兆萬富翁」(trillionaire)。

亞馬遜受惠居家避疫帶來的網路購物需求，從食物到健身器材都大賣，今年首季營收高達750億元。彭博億萬富翁指數(Bloomberg`s Billionaires Index)顯示，貝佐斯的身價也從4月23日的1250億，來到5月5日的1430億。而且去年他才付給前妻380億的贍養費，財富仍冠全球。

今年亞馬遜還要斥資40億以上的資金，提供新冠肺炎檢測設備，強化清潔，並提供更高時薪。雖然預期將影響第二季獲利，但今年為止，股價已上揚28%。

目前新冠肺炎疫情雖然稍微和緩，但仍不排除有第二波的爆發和封城，因此對貝佐斯和亞馬遜來說仍有獲利機會。

中小企業內容與比較平台Comparisun的報告顯示，過去五年來，貝佐斯的身價平均每年上升34%；如果按照同樣速度，2026年他可能成為世界上第一位身價達1兆元的超級富豪。但MarketWatch的報告則分析，他有可能得等到2030年也就是66歲，才能成為兆萬富翁。

Comparisun檢視世界前25大富豪，評估當中只有11位有機會達成兆萬富翁的里程碑。雖然貝佐斯可能是第一人，但臉書執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)，可能在2036年以51歲之姿達標，成為最年輕的一位。

儘管財富傲人，貝佐斯仍具爭議，亞馬遜疫情期間對員工的保護遭質疑；紐約市和全國勞資關係委員會(National Labor Relations Board)也針對該公司開除爆料工作環境不佳的吹哨者展開調查。