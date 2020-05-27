港人抗爭癱瘓交通 銀行業可能恢復遠距上班

滙豐控股（HSBC）、瑞銀（UBS）及花旗集團（Citigroup）警告，港人示威抗議將干擾交通，可能迫使銀行員工恢復遠距上班。數千名銀行員工在短短幾周前才重返辦公室。

彭博資訊報導，香港即將迎來幾個月來最大規模的示威抗議活動，民主派呼籲港人全面大罷工，抗議中共加強控制香港的行為。港人預計27日在香港中環的立法會大樓附近發起示威抗議，該地點接近高盛（Goldman Sachs）和美國銀行（BofA）等銀行的辦公大樓。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）26日在備忘錄中說：「鑒於未來幾天交通可能中斷，我們想提醒同仁繼續帶筆記型電腦進辦公室，而且通勤時注意安全。」

滙豐告訴員工，若須進辦公室工作，要掌握最新的交通況狀。若評估交通受干擾，又無法遠距上班，則須與主管討論。滙豐本月稍早在備忘錄中表示，隨著全球對新冠病毒疫情的擔憂緩解，開放30%的香港員工重回辦公室辦公。

UBS也在備忘錄中建議員工與主管討論居家辦公事宜。瑞銀發言人證實這項備忘錄的內容屬實。

花旗集團也寄送備忘錄給員工，提醒員工注意交通可能受干擾，並建議員工視情況錯開上班時間或居家上班。

香港立法會議員預計27日就「國歌條例草案」進行二讀辯論。示威者也抗議中國推動的「港版國安法」，擔心這將限縮基本自由和限制他們批評中共。