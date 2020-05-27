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你丟我撿 陸資全力買港股支撐香港金融市場
彭博資訊報導，中國大陸內地資金正以無與倫比的速度湧入香港股市，強力支撐香港金融市場。香港因為北京上周突然宣布要訂定港版國家安全法，現已成為美中最新一波緊張關係的中心。
彭博指出，中國大陸所有有資格的投資人，從經紀商、保險高到個別投資人，今年到目前為止已經買進價值353億美元的香港股票，是同時期近四年來的最大手筆。特別是在上周五（22日）香港股市因為國安法崩跌當天，買盤更是加速，投資首要標的是在香港掛牌的中國國營企業。
根據彭博彙整的資料，港股自上周五大跌以來，中國內地買家的三大目標一直是中國工商銀行、平安好醫生和中國建設銀行。
北京格雷資產管理中心合伙人杜可君說：「我們只投資業務在大陸的香港上市公司的話，風險就完全可控。」他表示，「很難評估新法對香港的影響，以及形勢會比一年前好還是壞。我不會碰香港的地產股和其他以香港為基礎的當地公司。」
彭博說，目前尚不清楚中國大陸的國有基金是否參與了最近幾天的港股買盤，或者是否受命到香港穩定市場。
低估值是港股吸引內地投資者的主要原因之一。恒生中國企業指數未來12個月的預期本益比為8倍，而上證綜合指數已經是11倍。
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