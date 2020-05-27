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金價觸及兩周來低點 國際油價收漲逾1%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
國際黃金現貨26日續跌，。路透
國際黃金現貨26日續跌，。路透

國際油價26日收漲，顯示產油國正遵守減產協議，且隨著全球鬆綁新冠肺炎防疫措施，推升燃料需求增加。金價則跌逾1%，延續前一日的跌勢。

●西德州及布蘭特原油大漲

西德州輕原油7月期貨26日收盤漲3.31%，報每桶34.35美元。布蘭特原油上漲1.14%，報每桶35.53美元。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）遵守4月達成減產協議，在5、6月每日減產近1,000萬桶石油，以支撐油價。

俄國預估，全球石油的供需將在6月或7月達成平衡。全球的石油超額供給仍接近每日700萬到1,200萬桶。

OPEC+預計於6月9日至10日召開會議，成員國正在評估是否擴大或縮小減產規模。油價自年初以來已重挫約45%。

●金價續跌 反映風險偏好轉強

國際黃金現貨26日收盤挫跌1.23%，報每英兩1,710美元，為本周來第二日下跌，因主要經濟體鬆綁防疫措施，點燃經濟即將復甦的希望，提振風險偏好轉強，削弱市場對黃金的避險需求。

西班牙邀請外國遊客7月起前往該國旅行，而英國預6下月開放成千數萬家購物商店恢復營業，美國各州也陸續鬆綁限制措施。

市場樂觀看待企業復工和新冠病毒疫苗問世，帶動美股26日上漲，標普500指數盤中站上3,000點大關。

油價 金價

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