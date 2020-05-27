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俄羅斯決心7月起降低減產力道 堅持OPEC+原定計畫
消息人士透露，俄羅斯希望7月起開始放慢石油減產速度，堅持石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在 4月達成的協議條件。
彭博資訊報導，新冠肺炎疫情導致石油需求銳減，迫使OPEC+在4月達成空前的減產協議。但協議內容包括，成員國從7月起放慢減產步調。
在協議簽署後，沙烏地阿拉伯試圖利用額外減產來支撐油價，沙國的波斯灣盟國也加入這個行列。OPEC+預計於6月9日至10日召開會議，成員國正在評估是否擴大或縮小減產規模。
三名俄國官員和兩名產業人士指出，俄國的立場是堅持4月簽署的協議。俄羅政府發言人Dmitry Peskov 26日表示，這項協議「無疑非常成功」，認為OPEC+成員國將觀察局勢發展，隨後在兩周後的會議中做出決定。
俄國媒體Kommersant報導，俄國產油業者26日與能源部長諾瓦克（Alexander Novak）討論OPEC+協議的後續發展，包括將目前減產措施延長兩個月的可能性。
俄國預估，全球石油的供需將在6月或7月達成平衡。全球的石油超額供給仍接近每日700萬到1,200萬桶。
俄國產油業者對石油需求復甦持審慎樂觀的態度。在鬆綁封鎖措施後，歐洲對聖彼得堡石油港口（Petersburg Oil Terminal）運出的柴油等數種石油商品需求大幅回升。
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