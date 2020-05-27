小摩CEO戴蒙：經濟Q3強彈 失業率年底回落至10%
美國財經界重要人士不約而同看好美國經濟可望快速復甦，估計在今年底以前失業率就能降回到10%左右。
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二（26日）在德意志銀行主辦的一場視訊會議上說，由於美國政府的刺激經濟措施以及消費者歷經新冠疫情展現的力量，他預期美國經濟第3季就能開始快速反彈。戴蒙提及經濟學者對失業率的預測，本季到達高峰約18%之後，第3季降到14%，年底前再降到10%或11%。
聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）26日接受福斯商業電視網的訪問時也指出，他預期美國經濟會快速反彈，今年12月之前失業率將可降到10%以下。
戴蒙讚揚聯準會（Fed）救市措施正確快速，「Fed搬出全副武裝並且善用之」，他說，因此能夠救助許多小企業，幫助大家減輕壓力。
布拉德則是表示，本季雖然會是最差的一季，華爾街大多預期經濟會萎縮40%，不過「接著最糟的一季後的第3季，以經濟成長的觀點，非常可能就會是最好的一季。」
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