台積電ADR收盤勁漲2% 日月光續跌
台股ADR周二漲跌互見，台積電上漲2.05%，較台北交易股價溢價3.1%。
道瓊工業指數26日收盤上漲529.95點，漲幅2.17%，報24,995.11點；標普500指數上漲36.32點，漲幅1.23%，至2,991.77點；那斯達克指數上漲15.63點，或0.17%，至9,340.22點。
費半指數收盤上漲1%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.02 -0.99%
中華電 CHT 37.04 -0.62
台積電 TSM 50.82 +2.05
聯電 UMC 2.47 +0.41
資料來源：彭博資訊
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