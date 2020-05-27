台積電ADR收盤勁漲2% 日月光續跌

德國聯邦政府本週一宣布：已經針對德國國航——漢莎航空（Lufthansa）——的瘟疫紓困案，達成協議。聯邦政府將挹注價值高達90億歐元的資金，幫助漢莎航空度過危機。這也是全球疫情大爆發以來，國家政府金援航空業的最高紀錄。在疫情最高峰的4月，漢莎航空的運載能量斷崖式地暴跌至正常時期的1%，巨大虧損相當於每小時燒光100萬歐元。政商僵持已久的紓困談判終於出爐，但面對市場其他航空競爭者「救大放小」的質疑，還有歐盟方面恐會祭出嚴峻的紓困放行條件，漢莎航空的復甦之路仍存在顛頗變數。

2020-05-27 08:30