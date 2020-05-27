美股道瓊大漲529點 尾盤漲幅收斂反映美中變數

美國股市周二（27日）收高，道瓊大漲529點，因市場對冠狀病毒疫苗的研發持樂觀態度，且企業逐步復工，但美股漲幅在最後半小時收斂，標普500指數失守早盤時站回的3,000點大關，原因是川普政府正在考慮針對中國官員實施制裁措施。

道瓊工業指數26日收盤上漲529.95點，漲幅2.17%，報24,995.11點；標普500指數上漲36.32點，漲幅1.23%，至2,991.77點；那斯達克指數上漲15.63點，或0.17%，至9,340.22點。

標普500指數收盤創11周新高，盤中一度上漲逾2%，且自3月5日以來首次突破3,000點，但在最後半小時交易內回吐近50%的漲幅，原因是有消息傳出，川普政府正在考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，這進一步印證白宮顧問庫德洛稍早時的言論。

庫德洛表示，川普總統「在新型冠狀病毒和其他問題上對北京非常惱火，對他來說，中美貿易協議已經不像以前那麼重要了。」

美股早盤飆升是因為市場認為新冠病毒疫情帶來的最嚴重衝擊可能已經過去，且對疫苗研發有信心，投資者買入風險資產，帶動股市飆升。此外， 美國5月消費者信心指數回穩並小幅上升，4月新屋銷售也意外成長，凸顯鬆綁防疫措施，正帶動經濟活動轉向活絡。

花旗個人財富管理投資策略主管Shawn Snyder指出，帶動股市的利多包括房屋銷售數據優於預期，且摩根大通執行長戴蒙表示，美國有相當大機會實現經濟迅速復甦。

Shawn Snyder表示：「當你把所有的消息加在一起時，每個人都受到了鼓舞。」

數據顯示，美國5月消費者信心小幅上升，增加了政府封鎖措施造成的最嚴重經濟影響已經過去的希望。

標普500指數11個類股當天大部分時間都走高，但科技股和醫療保健股小幅收低。金融股和工業股分別上漲5%和4%。

個股方面，美國生物科技集團Novavax收漲4.5%，該公司宣布其研發的新冠疫苗將開始人體試驗，而且已經招募到首批參與者。默沙東藥廠收漲1.2%，此前該公司宣布計劃開發兩種新冠疫苗。

另外，先前遭受重創的旅遊相關股票大漲，標普1500航空股指數漲13%，包括嘉年華在內的郵輪運營商收漲12.6%。

展望未來，花旗的Shawn Snyder對市場進一步上漲的空間存疑，因為11月美國將舉行總統大選，且美中緊張局勢加劇。