看好經濟重啟美股續揚 道瓊上漲530點創3月初來新高

由於對經濟重新開放並對潛在的冠狀病毒疫苗感到樂觀，美國股市接續上周升勢繼續飆升。

史坦普500指數上漲36.32點或1.23%收2991.77點，盤中一直在3000點上方盤旋，最後幾分鐘才跌落。道瓊工業平均指數上漲529.95點或2.17%收2萬4995.17點，達3月初以來的最高水平，盤中一度突破2萬5000點。那斯達克綜合指數上漲15.63點或0.17%收9340.22點。

《彭博》報導，美國正在考慮對中國公司和官員就香港情勢實施制裁，股指升幅在最後一小時交易縮減。白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)24日表示，如果北京通過香港國安法律，加強對香港的控制，美國將對北京實施制裁。

史指自3月5日以來首次站上200日移動均線，但收盤未能守住。許多技術分析師認為這是長期看多的指標。站上該均線通常代表長期趨勢從看跌變為看漲。

美國生物科技公司Novavax 25日表示，已開始對其實驗性新冠病毒疫苗進行首次人體研究，預計7月在安全性和免疫反應方面將取得初步結果。

隨著各州開始開放經濟，經濟活動繼續加速進行。新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)說，該州的職業運動可以在得到聯盟批准的情況下恢復訓練和比賽。

部分升幅最大的個股與重新開放直接相關。Carnival股價上漲12.59%，米高梅度假村上漲10.9%，聯合航空和西南航空各上漲超過12%。

由於對經濟重新開放的樂觀情緒，銀行股受到提振。花旗集團和富國銀行均上漲逾8%，美國商銀和摩根大通上漲逾7%。摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示，按當前價格而言「非常超值」後，摩根大通股價盤中創下高點。

Baird首席投資策略師比特斯(Bruce Bittles)在給客戶的報告中說：「新冠病毒似乎已受到控制。」「封鎖已經放鬆，還沒看到該病毒死灰復燃。」

他說：「股票回歸牛市和經濟成長絕大幅度取決於對病毒的控制，以使企業重新開業，並讓消費者恢復消費習慣。」「股市似乎正定價快速的V形經濟復甦，這有助於解釋近期的反彈。」

最新經濟數據也強化人們相信經濟已經觸底。根據經濟諮商會統計，消費者信心指數從4月的85.7躍升至5月的86.6。《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計5月消費者信心為82.3。

同時，4月新屋銷售也超出預期。上月美國新單戶住宅銷量增加62.3萬套，超過49萬套的預期。

西南航空因瑞銀(UBS)升評買進而受到提振。分析師表示，該航空公司「為國內旅遊的復甦提供了更清晰的途徑」。另外，梅西百貨(Macy’s)表示，其重新開業的店面「需求超過預期」，股價上漲18.43%。

GLOBALT投資組合經理人布卡南(Keith Buchanan)表示：「許多類似情況都在述說經濟重啟的情境，為市場帶來一些正面的消息。」但是「科學家們警告，對於能否定價回歸正常水平肯定存在疑問，因為重啟可能會讓病毒重新流行」。