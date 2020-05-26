墨西哥第1季GDP萎縮1.2% 2009年來最大降幅

墨西哥第1季經濟產值萎縮，萎縮幅度略小於市場預測，但仍為2009年來最大降幅，且全年國內生產毛額（GDP）可能出現近一世紀以來最大減幅，凸顯新冠肺炎疫情拖累墨國經濟。

根據官方26日公布的最新數據，墨西哥第1季GDP比前一季下滑1.2%，未經季節調整GDP較一年前萎縮1.4%，降幅皆小於經濟學家預測的1.6%。

然而，墨西哥先前為遏止新冠肺炎，實施全國封鎖措施的影響甚鉅，目前數據僅開始呈現防疫措施的影響。

經濟學家預估，墨國今年的經濟活動將萎縮7.6%，為經濟大蕭條（1929年-1933年）以來最大減幅。墨國26日數據顯示，4月出口驟降41％，為史上最大降幅。

西班牙對外銀行墨西哥分行（BBVA México）表示，墨國總統不願增加國債以資助重大紓困計畫，恐使GDP萎縮高達12%。