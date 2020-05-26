美地產大亨：一大堆零售商將因疫情破產　NFL一定開打

美國地產大亨、房地產開發商「聯繫」創辦人羅斯26日表示，飯店業跟零售業受到新冠病毒在全球大流行的衝擊最為嚴重，並預期一大堆零售商將破產。

羅斯告訴CNBC說：「將會有大量的案件進入破產法庭。這些並不是因為經營不善而導致的破產，都是這場全球大流行疾病造成的。」他並表示，他最擔心的是零售和餐飲業的小企業老闆無法重新開始營業。「他們當中有許多人可能沒有重新開業的資金。」

本月初，服飾零售商J. Crew、奢侈品連鎖百貨公司Neiman Marcus與百貨公司營運商Stage Stores先後聲請破產保護，之後老牌百貨業者潘尼百貨也在15日聲請破產保護。零售商的破產還威脅到數千名勞工生計。

另外，擁有NFL邁阿密海豚隊的羅斯也表示，今年「一定」會有NFL賽季，但唯一問題是球場內是否會有球迷。NFL賽季預計在9月10日開打，由衛冕超級盃冠軍的酋長隊在主場迎戰德州人。