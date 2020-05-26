美股早盤大漲近600點 投資人看好經濟重啟

美股三大指數26日早盤全面走高，道瓊指數大漲近600點，主因市場樂觀看待經濟重啟，新冠肺炎疫苗的進展也捎來利多。

道瓊指數26日早盤大漲近600點，漲幅達到2.4％，標普500指數勁揚2.2%，3月5日以來首度突破3,000點關卡，那斯達克綜合指數上漲1.6％。

美國生技公司Novavax 25日表示，已展開實驗性新冠肺炎疫苗第一期臨床試驗，預期有關疫苗安全性與免疫反應的初步結果會在7月出爐。另一家生技藥廠Moderna上周公布疫苗試驗結果出現正面進展，45名受試者全都產生抗體。

隨各州開始重啟經濟，經濟活動持續增加。

標普500指數有望上衝或升破200日移動平均線，還需漲1.8%便能達到這個里程碑。許多技術分析師認為200日均線能反映出長期趨勢。升破200日均線，可能是長期趨勢從看跌變為看漲的跡象。

與此同時，投資人持續關注美中緊張關係在上周末有升溫的跡象。白宮國安顧問歐布萊恩24日表示，如果北京當局實施港版國安法來加大對香港的控制，美國可能會對中國大陸實施制裁。