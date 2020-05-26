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美住院人數漸上升 FDA前局長：重新開放與放寬限制所致

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
專家指出，美國住院人數增加跟各州重新開放有關，圖為國殤日連假首日湧進加州威尼斯海灘的人潮。法新社
專家指出，美國住院人數增加跟各州重新開放有關，圖為國殤日連假首日湧進加州威尼斯海灘的人潮。法新社

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布26日表示，由於每個州都開始讓非必要商業活動重新開業，並放寬了限制，美國的住院人數正逐步上升。

他在CNBC節目「財經論談」（Squawk Box）上說：「我們現在看到住院人數有上升的趨勢。雖是小幅上升，但仍是上升，這點很明確，它可能是重新開放的結果。」

高特里布指出，自重新開放以來，佛州、喬治亞州、維吉尼亞州、阿拉巴馬州，馬里蘭州，明尼蘇達州與其他地方的住院人數都在增加，全美趨勢正在小幅上升。高特里布並希望這是個季節性的影響，因為這一影響將有望能抵消掉導致病例增加的社交互動行為。

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