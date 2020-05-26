國際油價大漲近4% 俄國：油市最快下月恢復供需平衡

國際油價26日盤中大漲近4%，原因是俄羅斯預料在全球產油國大規模減產的情況下，油市最快將在下周恢復供需平衡。

紐約原油26日盤中勁漲3.91%，報每桶34.55美元，布蘭特原油勁揚2.84%，報每桶36.54美元。

身為石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國的俄國，預估油市將在6月或7月恢復供需平衡。俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示，全球石油減產規模目前已超過協議敲定的減產量。

國際油價本月以來已大漲逾80%，反映需求因部分國家放寬封鎖措施而回升，再加上減產已開始減緩供給過剩的問題。國際能源總署（IEA）預估，消費有望反彈回升至疫情前的水準，即便仍有人認為這次疫情將徹底改變消費模式。

SEB AB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop說，「全球供給仍持續走低，而需求正在回升」，「這都有助於未來油價走高」。