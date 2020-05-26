美股道瓊指數期貨大漲逾500點

美股26日開盤前，道瓊指數期貨大漲逾500點，原因是各國進一步鬆綁防疫措施，減緩投資人對地緣政治加劇的憂慮。

歐股Stoxx Europe 600指數漲0.9%，其中旅遊類股激增，主因為德國計劃解除對歐洲31國的旅遊警告。英國也宣布逐步解封，推升英鎊至近一個月來的高點。美股三大指數期貨全面走高，標普500指數期貨顯示大盤開盤將突破3,000點大關。

日本股市上揚並帶動亞股，原因是這個全球第三大經濟體重啟運作，香港股市也上揚，顯示港股繼上周末波動後有持穩的跡象。紐約西德州中級原油（WTI）上揚，因投資人樂觀認為產油業者大幅減產後可能會重新穩定市場。

投資人開始走出周末假期的不安，儘管美中兩國的緊張關係仍持續升溫。中國大陸譴責美國將33家陸企等實體列入貿易黑名單，但並未宣布要採取任何報復性的措施。同時，北京想讓香港在新國安法下行使其獨立的司法權，以重新穩定香港的局勢。

愈來愈多疫情開始放緩的跡象，都有助緩解緊張的局勢。日本政府25日宣布結束全國緊急狀態，德國確診案例中恢復健康的人數創下紀錄新高。更多歐元區的刺激經濟方案準備上路，也有助於提振風險胃納。