高盛現金管理事業9月進軍英國 祭出這個優惠吸引客戶

儘管新冠肺炎疫情危機尚未解除，高盛銀行仍持續推動投資計畫，拓展營收來源；據金融時報（FT）報導，高盛準備9月在英國啟動去年才剛成立的現金管理業務，年底前擴張至歐洲各地。

消息人士指出，高盛準備對部分存款提供遠優於同業的利息，利率比對手高2個百分點，與網銀部門Marcus爭取客戶存款的策略很類似。

現金管理服務包括為企業客戶保管存款、代客戶收取和支付現金；高盛執行長蘇德巍試圖讓營收在最根本的交易和顧問事業之外更多元，正帶領高盛跨入交易銀行業務，現金管理服務則是其中最重要的一環。

在現金管理業務方面，高盛並沒有類似花旗、摩根大通、德銀和滙豐銀行的龐大全球布局，但高盛認為，相較於傳統對手，他們的新技術平台對顧客更友善，能夠藉此吸引客戶。

業界追蹤機構Coalition的研究指出，全球前10大現金管理業者去年營收合計近260億美元；高盛去年才開始建立現金管理事業，但高管宣稱，只要能搶占一小部分市場，這項嘗試就夠划算。

截至第1季止，高盛的新部門為逾80個客戶管理90億美元存款，在高盛的1.09兆美元資產負債表中微不足道，但蘇德巍表示，這個表現已「超乎預期」。