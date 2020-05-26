新加坡推第四輪財政刺激方案 加碼232億美元

財經媒體CNBC報導，新加坡政府26日推出第四輪財政刺激方案，加碼330億星元（232億美元），以支撐受新冠肺炎疫情嚴重打擊的星國經濟。

此前，新加坡貿工部下修對今年全年國內生產毛額（GDP）的預測，預估今年星國GDP將萎縮至4%到7%間，為今年第三次下修。

加上前三次推出的經濟刺激方案，新加坡將斥資近1,000億星元（704億美元），以扶助企業和家庭度過疫情衝擊。新加坡副總理王瑞杰表示，這筆金額約占星國20％的GDP。

王瑞杰並說：「這是個重大的紓困方案，也是對這場空前危機必要的因應方式。」

星國政府為支應這筆額外的支出，將需要再度動用國家預備金。新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）25日在臉書發文表示，她「原則上支持」政府這項舉措。

星國國家預備金的確切金額是國家機密，但許多人估計應有數千億美元。