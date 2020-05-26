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美中關係趨惡化 哈佛教授艾利森：相互敵對最終恐雙輸
美國著名國際關係學者、哈佛大學政治科學教授艾利森（Graham Allison）26日說，美國與中國大陸的關係看起來將會惡化，最終對雙方來說都是「雙輸」的局面。與此同時，隨著冠狀病毒大流行重創兩國經濟，美中兩國領導人正尋求保持對國內的控制。
著有《注定一戰：中美能否避免修昔底德陷阱》一書的他告訴CNBC說，「最終結果可能是雙輸」，並認為這種情況會愈來愈糟，但他希望不會造成永久傷害。
艾利森解釋說，這兩個經濟巨人之間的競爭，恐導致美中第一階段貿易協議崩潰，並繼續病毒溯源問題上相互指責。
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