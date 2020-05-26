三星副會長李在鎔 因經營權繼承疑惑接受檢方傳喚調查

韓國國際廣播電台報導，三星電子副會長李在鎔26日上午以非公開方式被檢方傳喚接受調查。

當天，李在鎔以嫌疑人身份接受首爾中央地方檢察廳經濟犯罪刑事部調查。目前，檢方正在調查李在鎔繼承三星集團經營權過程中的疑惑，包括李在鎔是否與三星生物製品公司會計舞弊案有關，以及以何種方式聽取三星集團經營權繼承工作報告等。

2018年金融委員會下屬證券期貨委員會對李在鎔進行指控後，檢方懷疑三星生物製品公司會計造假是受三星集團總部指示所為，並對此展開調查至今。不僅是三星生物製品公司涉嫌故意進行會計舞弊，且該起案件被視為李在鎔繼承三星集團經營權操作的一環。檢方正在對李在鎔繼承三星集團經營權過程中是否給三星物產等三星集團子公司造成損失展開調查。

檢方最近相繼傳喚三星集團領導幹部，加快調查進程，在對李在鎔進行傳喚調查後，檢方將把該案移交法院審理。