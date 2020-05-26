星國貿工部長：冠病加速全球供應鏈轉變近期影響嚴重

聯合早報報導，新加坡貿工部長陳振聲說，2019冠狀病毒疾病疫情將加速全球供應鏈原本就因貿易緊張關係等因素而正在發生的轉變，近期這將給我國和全球經濟帶來嚴重影響，但也會在未來給我國帶來機會。

陳振聲說，目前，對於供應鏈最終將如何被重新配置尚無定論，但供應鏈有可能被重新安置到更接近最終需求市場的位置，以確保能更好抵禦未來的供應干擾。

陳振聲說，在短期內，這將對全球經濟和新加坡產生嚴重影響。除了今年的國內生產總值預測下調，而由於受到許多主要市場急劇放緩的不利影響，新加坡本地製造業以及與貿易和物流有關的外向型行業的前景仍然疲弱。