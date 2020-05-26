聽新聞
test
0:00 / 0:00
超市購物未戴口罩 紐約客憤怒開罵趕她走
赫芬頓郵報導，網路瘋傳一段上周六（23日）上傳臉書的短片，在美國紐約州史泰登島，一名女顧客在超市ShopRite䐟物時，因為違反紐約州規定、沒戴口罩，遭其他顧客群起攻之，至少五人高喊「滾出去」，有人還夾雜髒話飆罵。
相較於媒體最近聚焦美國各地反居家避疫遊行的示威者都不戴口罩，這段短片表達出另一種氛圍。根據每日郵報，這段21秒在社群平台上的網路點閱人次超過百萬。
但在網友的留言評論裡，有人批評罵人的是「野蠻人」，也有人認為大家「終於」懂得挺身捍衛公衛安全，意見並不一致。
紐約州是美國疫情重災區，光史泰登島就有近800名居民死於新冠肺炎，人數之多在全美各郡排名高居第25名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言