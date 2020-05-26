超市購物未戴口罩 紐約客憤怒開罵趕她走

赫芬頓郵報導，網路瘋傳一段上周六（23日）上傳臉書的短片，在美國紐約州史泰登島，一名女顧客在超市ShopRite䐟物時，因為違反紐約州規定、沒戴口罩，遭其他顧客群起攻之，至少五人高喊「滾出去」，有人還夾雜髒話飆罵。

相較於媒體最近聚焦美國各地反居家避疫遊行的示威者都不戴口罩，這段短片表達出另一種氛圍。根據每日郵報，這段21秒在社群平台上的網路點閱人次超過百萬。

但在網友的留言評論裡，有人批評罵人的是「野蠻人」，也有人認為大家「終於」懂得挺身捍衛公衛安全，意見並不一致。

紐約州是美國疫情重災區，光史泰登島就有近800名居民死於新冠肺炎，人數之多在全美各郡排名高居第25名。