這檔股票一路飆漲5倍 台積電三星製程競賽缺它不可

日本電子股Lasertec股價自去年初來飆漲546%，這家名氣不大的科技公司能成為飆股，是因為該公司為全世界唯一能為極紫外光（EUV）晶片製造方式提供測試機具的廠商，成為台積電、三星等半導體業者製程競賽中不可或缺的供應業者。

總部位於橫濱的Lasertec在2017年解決了EUV難題中的一大關鍵，當時該公司打造出能夠檢測空白EUV光罩內部缺陷的機具。去年9月，Lasertec又推出能對已印有晶片設計的模板進行檢測的機具，達到另一里程碑。今年3月，晶片巨擘英特爾頒予Lasertec這家小公司研發獎項，是雙方合作業務數十年來頭一遭。

Lasertec社長岡林理表示：「那對我們來說是個里程碑。身為一家供應商被這樣認可的意義重大。」

Lasertec的股價自2019年初以來已大漲逾520%，26日盤中大漲3.9%至每股9,060日圓，漲幅是東證指數中表現第二佳股票的逾兩倍。Lasertec今年來漲幅則超過62%。

英特爾不願透露是否從Lasertec買進設備，不過Lasertec已為台積電與三星電子供應設備。這三大晶圓業者是迄今唯一三家宣布EUV製程的業者，原因是這項技術複雜且昂貴。岡林理則表示，該公司有「兩家或以上」的EUV客戶。

麥格理集團分析師Damian Thong表示：「這可被解讀為是，對英特爾的EUV藍圖計畫來說，Lasertec的機具是不可少的。」

EUV在歷經20年研發後，才剛剛進入量產階段，但投資人已押注Lasertec將是主要受惠者之一。邁向EUV製程能解決縮減半導體體積，讓更多與更小的電晶體能排列在晶圓上，也可望帶動另一波更輕薄、便宜且更具威力的電子裝置問世。

Lasertec上月將截至今年6月底的年度訂單預測調升至850億日圓（7.89億美元），為今年第二度調升，而且金額比2019年度幾乎增加一倍。該公司正邁向連續第四年營收與獲利創紀錄。

岡林理說：「邏輯晶片業者將是率先採用EUV的，記憶體製造商接著跟進。當他們達到量產階段時才會贏來實際訂單量。現在7奈米、5奈米與3奈米都仍在開發階段。」

岡林理預期每家客戶都可能需要數台Lasertec的測試機具，而這種設備的價格每台可能超過4,000萬美元，耗費兩年建造。晶片製造商至少需要一台這種設備放置在光罩部門，以確保模板正確。