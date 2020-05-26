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獨角獸風光不再！疫情改變矽谷創投遊戲規則

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／美聯社
圖／美聯社

長期以來，矽谷被視為全球新創科技的巨人，不料一場疫情來襲，讓矽谷創投產業的信心跌入谷底，獨角獸企業在資金難覓的困境下，紛紛跌落神壇，全新的遊戲規則，正悄悄成形。

矽谷最耀眼的獨角獸、旅遊訂房平台Airbnb，5月5日宣布裁員25％，總人數多達1900人，斷臂求生的作法，震撼業界。

不少同情的眼光，將問題歸咎到疫情，連撐起矽谷半邊天的巨型獨角獸都難敵大環境不景氣，又有誰能保證不受影響？

如今全美新冠肺炎確診人數超過158萬，幾乎各行各業都飽受衝擊。對於矽谷新創公司而言，活下來，才有機會茁壯。

然而，面對投資者收手、創投基金緊縮、營收驟減等內憂外患，新創企業還是得設法挺過來。

所謂有錢好辦事，矽谷貴為全球科技金童，新創企業要募資向來垂手可得，過去捧紅WeWork、OneWeb、Uber、Palantir等新創獨角獸，不同規模的風險基金都扮演著背後重要推手。但現在，病毒捲走了資金。

矽谷營收衰退，投資者出手更謹慎

據美國科技媒體The Information報導，分析矽谷因新冠病毒而受重創，新創產業的早期估值（early stage valuations）正持續下滑，投資者在風險管理上變得更加嚴苛，即使是向來對新創較友善的天使投資者（angel investor），也不得不更加審慎評估。

例如近期Airbnb的案例，就炒熱了風險分攤的議題。Airbnb曾是矽谷發展最快的企業，卻在新冠肺炎爆發後，局勢全面逆轉，反而是過去為生存掙扎的貨運業，在疫情期間開始翻轉商機。

這同時意味著，矽谷生態系統出現巨大轉變，無論大型企業或新創公司，成長趨勢勢必備受挑戰，針對風險承擔及分攤能力，矽谷人如何評估非流動性股票與現金相比的價值，也會是矽谷未來發展的一項重要指標。

風險投資人以往對矽谷新創充滿信心，股權協議文件所提供的保護，幾乎等於零，現在則附帶了許多控管措施及防禦性規範，例如迫使新創公司重新分配股權，或以特定方式投入資金等保護性條款

儘管融資難度變高，但對矽谷新創公司而言，也非全然是負面消息，疫情後出現幾項重大轉變，頗耐人尋味。

創業風險升，矽谷人才更好找

首先是人才更好找了。過去，矽谷優秀人才可遇不可求，由於融資市場的開放，有能力的工程師、設計師或產品經理，都有機會自創公司圓夢，以致大型企業未必留得住人才。

如今，隨著融資持續緊縮，矽谷人才為了避險，單打獨鬥的趨勢不再，新創公司要組織一個高素質團隊，變得容易許多。

其次是，廣告費意外下降。過去Facebook和Google廣告價格不斷哄抬的情勢也因疫情趨緩，隨著大公司廣告支出收縮，代表廣告成本下降，對於想為產品宣傳的新創公司而言，無疑是一項大利多。

遠距工作與社群媒體超夯，開創融資順風

疫情下，矽谷的工作模式也起了很大變化。目前，美國灣區隔離措施已持續兩個月，絕大多數的公司都轉型遠距工作，且很有可能在疫情之後，仍會繼續維持遠距模式。

原因何在？不外乎為了更容易獲得融資。

由於疫情而打開的全球人才庫，加上幾乎所有的會議都在Zoom（遠端會議程式）上進行，對於要向全球汲取技術經驗的新創公司，「到公司上班」的地理因素早已被顛覆，也意味著，新創企業能以更低成本獲得全球優秀人才的加入，並增加融資空間。

此外，社群媒體在疫情期間的轉變，則是為矽谷開創另一番契機，促使人與人之間更關注「真實」朋友。

疫情爆發前，社群媒體如Instagram上，出現過多引人入勝卻不能走進現實的內容，隨著疫情愈演愈烈，反而「暫時」逆轉了這種網路現象。

人們被關在家中時，有了更多時間透過社群媒體，去關心身邊真正的朋友，並建立聯繫，彼此支持，透過虛擬維持真實關係的模式，都為新創公司開創了全新契機。

一場疫情過後，無論是籌資、人才招募、產品宣傳、工作模式等，創業重鎮矽谷變得不一樣了。

（作者／徐養齡 本文出自2020.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

矽谷 疫情 社群媒體 廣告 創業 新創企業

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