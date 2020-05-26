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德國漢莎航空獲政府2948億元紓困 保住十萬工作機會

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
德國漢莎航空取得德國政府90億歐元紓困。（圖／路透）
德國漢莎航空取得德國政府90億歐元紓困。（圖／路透）

德國政府25日同意對漢莎航空（Lufthansa）伸出援手，提供90億歐元（約合新台幣2948億元）紓困金，為疫情爆發後，一國政府對航空企業的最大紓困案之一。

德國經濟部長阿特麥爾表示：「這是重要的一步，因為攸關超過10萬個就業機會，攸關保有德國在全球民航領域的龍頭地位，以及關於確保一家體質良好且富有傳統的企業在受到疫情影響陷入麻煩後，還能在未來生存。」

這項紓困協議仍須經過漢莎航空董事會、股東和歐盟執委會批准，德國政府將以90億歐元紓困金換取漢莎20%股權，並指派兩人擔任理監事。這也使得德國政府在漢莎航空面臨敵意併購時，擁有否決權，還可將持股比率提高至25%外加一股，以保住數萬的就業機會。

這是新冠疫情危機爆發以來，德國規模最大的企業紓困方案，不過此前漢莎航空與德國政府的紓困磋商已僵持數周，癥結點在於漢莎琢磨要讓渡多少控制權，才能換得金援。

雙方達成的90億歐元協議條件還包括政府在無時間限制的情況下以沉默參與形式提供多達57億歐元的股權注資，漢莎則能以按季的方式部分或全部償還，此外，德國國營的復興信貸銀行（KfW）提供30億歐元貸款，其中6億歐元來自民間銀行。

德國政府表示，計劃在2023年底前出售漢莎航空持股。該國已成立規模高達1,000億歐元的基金，準備入股受到疫情危機打擊的企業。

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）：「我們在這裡準備的援助是有期限的。當公司再度穩健，國家將出售持股。」

在新冠疫情衝擊全球航空旅行後，其他包括法航荷航、美國的美國航空集團、聯合航空公司與達美航空也都在尋求國家援助。

德國 疫情 漢莎航空

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