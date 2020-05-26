俄羅斯預期6、7月石油供需平衡 早盤油價小漲金價微跌

石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）關鍵成員俄羅斯預期，國際原油市場因聯盟減產奏效，可望在下個月或7月看到供需回復平衡。布蘭特原油與西德州原油今天早盤均大約上漲1%。

黃金現貨價格今天早盤跌0.36%，每英兩報1,725美元左右。昨天（25日）因美、英與一些亞洲國家假日休市交投清淡，部分投資人獲利了結；不過美中緊張局勢持續和世界各國政府的廣泛刺激措施，跌幅有限。

彭博資訊報導，全球到目前為止，各產油國力行減產已將每日原油供應減少了1,400到1,500萬桶。而上個月OPEC+達成的歷史性減產協議的每日減產目標是970萬桶，所以現在是超標達成。

另一方面，國際能源總署（IEA）估計新冠疫情雖一時重擊石油需求，但不會令全球石油需求因而提前到頂，看好藉疫情開啟減碳前景的人士，可能要失望。IEA署長Fatih Birol說：「經濟持續復甦和低油價可能把全球的石油需求帶回原先的水準，甚至更高。」

IEA仍認為未來十年全球石油需求繼續成長，在2030年左右才會開始進入高原期。去年全每日石油消耗近1億桶，根據去年11月IEA的一份報告，估計到2030年之前石油需求還會成長到每日1.05億桶。