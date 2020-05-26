美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

美股期貨在25日隔夜盤交易開高，道瓊指數期貨一度大漲逾300點，反映市場看好新冠病毒疫苗的研發進展。

道瓊指數期貨25日盤中大漲約250點，漲幅1%；標普500指數期貨勁揚1.2%，那斯達克100期貨上漲1.1%。不過隔夜交易量依然清淡。美國股市25日因陣亡將士紀念日休市一天。

美國生技公司Novavax 25日表示已展開實驗性的新冠病毒疫苗第一批人體試驗，預期有關疫苗安全性與免疫反應的初步結果會在7月出爐。另一家生技藥廠Moderna上周公布疫苗試驗結果出現正面結果，45名受試者全都產生抗體，當時也激勵市場大漲。

與此同時，投資人關注美中緊張關係在上周末有升溫的跡象。白宮國安顧問歐布萊恩24日表示，如果北京當局實施港版國安法、加大對香港的控制，美國可能會對中國大陸實施制裁。

富國銀行股票策略師Christopher Harvey在報告中表示：「下個月我們將得知銀行的壓力測試結果，以及油價是否會回升或大致維持，此外，還會得知我們已脫離新冠病毒流行季或進入第二波感染期。如果情況往正面發展，我們預期會見到良好的類股輪動轉往景氣循環股、小型股與價值股。」