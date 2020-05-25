陸經濟放緩受益大！墨總統：更多投資將流入並創造就業

墨西哥總統羅培茲25日表示，今年中國大陸經濟放緩將使墨國能吸引到更多投資與企業進駐，並創造就業機會，加上美墨加自由貿易協定（USMCA）即將生效，將有助於墨國貿易。

他在一場政府例行記者會上說，中國經濟今年將因疫情出現多年來最弱成長表現，這代表享有「世界工廠」美譽的該國經濟產出將減少。「這為我們提供機會，讓更多的投資進入，讓更多的公司成立，創造更多的就業機會。」

羅培茲並指出，美墨加自由貿易協定（USMCA）的簽署，將有助於刺激跟美國的貿易聯繫。

墨國商界希望，7月生效的USMCA與美中之間的持續緊張，能刺激更多在北美地區的投資，讓墨國受益。