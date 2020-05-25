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打工機會短缺 美青少年失業率創72年來新高
新冠肺炎疫情衝擊經濟，提高高中生與大學生尋找夏季打工的難度，16-19歲青少年的失業率4月已攀抵32%，寫下1948年來最高紀錄。隨著更多青少年將在6、7月進入就業市場，失業率可能進一步攀升。
華爾街日報報導，美國在數千家商店關閉的情況下，4月流失逾200萬個就業工作。失去夏季打工機會的年輕勞工，因此少了數千美元額外收入，這筆收入可用來貼補家用或支付學費。
美國青少年的失業率在2008年金融海嘯後一直穩定下降，且青少年暑期打工的人氣升溫，反映美國勞動市場體質強健，但這場疫情危機已迅速扭轉這種趨勢。
美國疾病管制中心（CDC）的社交距離指引限縮了許多夏季活動，這些夏季活動為青少年帶來泳池救生員、高爾夫球場桿弟等打工機會。在各州放寬防疫限制之際，許多餐廳老闆正苦思該找多少人手。
在貝塞斯達（Bethesda）經營幾家游泳中心的蒙特里表示，他在尋常夏季會聘用60-70位救生員和游泳教練，年齡介於15至22歲。他今年也開出許多職缺，但仍無法確定這些員工報到時間。
蒙特里的員工通常在此時會為泳池做好準備，迎接陣亡將士紀念日（5月25日）的戲水人潮，然而，該州政府要求泳池保持關閉，請業者等待進一步通知。
人資機構任仕達（Randstad）美國分公司非技術人員主管菲亞特表示，今夏常見的青少年打工機會變少，可能迫使他們轉往倉庫、配送中心等領域求職。
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