聽新聞
test
0:00 / 0:00
南韓也依賴美國技術 華為新禁令使當地半導體廠剉著等
半導體業界消息人士指出，美中科技戰再起，也使南韓晶片製造商的疑慮再度升高；儘管三星電子、SK海力士的核心事業是記憶晶片，尚未被納入美方對華為的新禁令，但南韓晶片業者的晶片製程，從設計、製造到封裝，都仰賴美國的技術，令這些公司感到擔憂。
消息人士指出，南韓的記憶晶片事業短期內不會受美國新禁令直接衝擊，但不確定性持續升高，這將使南韓企業坐立難安，長期來說可能產生負面影響。
韓國貿易協會（KITA）的資料顯示，去年南韓晶片設備最大進口國是日本，規模達3,296億美元；其次為美國，達3,202億美元；排名第三的是荷蘭，達1,745億美元。
南韓官員指出：「簡單來說，無論是記憶或非記憶晶片，美國技術約占南韓晶片生產的30%。雖然占比依產品種類有所不同，但整體來說，整套製程中不可能捨棄美國的技術。」
美國15日發布對華為的新禁令，鎖定為華為生產客製化晶片的晶圓廠，例如台灣的台積電。
新禁令給予120天寬限期，期間仍可依照原並計畫向華為供貨；因此，據傳華為正全力說服三星、SK海力士，希望提前下單採購數位裝置所需的記憶晶片和邏輯晶片。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言