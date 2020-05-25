快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓也依賴美國技術 華為新禁令使當地半導體廠剉著等

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
南韓半導體產業高度仰賴美國技術，美國的華為新禁令讓南韓業者焦慮不安。圖／美聯社
南韓半導體產業高度仰賴美國技術，美國的華為新禁令讓南韓業者焦慮不安。圖／美聯社

半導體業界消息人士指出，美中科技戰再起，也使南韓晶片製造商的疑慮再度升高；儘管三星電子、SK海力士的核心事業是記憶晶片，尚未被納入美方對華為的新禁令，但南韓晶片業者的晶片製程，從設計、製造到封裝，都仰賴美國的技術，令這些公司感到擔憂。

消息人士指出，南韓的記憶晶片事業短期內不會受美國新禁令直接衝擊，但不確定性持續升高，這將使南韓企業坐立難安，長期來說可能產生負面影響。

韓國貿易協會（KITA）的資料顯示，去年南韓晶片設備最大進口國是日本，規模達3,296億美元；其次為美國，達3,202億美元；排名第三的是荷蘭，達1,745億美元。

南韓官員指出：「簡單來說，無論是記憶或非記憶晶片，美國技術約占南韓晶片生產的30%。雖然占比依產品種類有所不同，但整體來說，整套製程中不可能捨棄美國的技術。」

美國15日發布對華為的新禁令，鎖定為華為生產客製化晶片的晶圓廠，例如台灣的台積電。

新禁令給予120天寬限期，期間仍可依照原並計畫向華為供貨；因此，據傳華為正全力說服三星、SK海力士，希望提前下單採購數位裝置所需的記憶晶片和邏輯晶片。

南韓 半導體

延伸閱讀

遭美封殺 傳華為要求三星、SK海力士供應存儲晶片

資料中心需求大增 首季NAND Flash營收季增8.3%

慧榮：聚焦PC與筆電急單 記憶體下半年不看淡

經濟解析／華為閃禁令擴大採購零組件 記憶體利多？

相關新聞

美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

美股期貨在25日隔夜盤交易開高，道瓊指數期貨一度大漲逾300點，反映市場看好新冠病毒疫苗的研發進展。

川普建議郭董選共和黨執政州 前台積電法務長：只為「這件事」

台股前兩大權值股台積電及鴻海，三年來先後宣布大手筆投資美國。前台積電法務長杜東佑（Richard Thurston）博士認為，美國總統川普主政下的白宮，在協助這兩大台廠時覓地時都以黨派利益為先，希望台廠落腳共和黨州長主政的州，以厚植他爭取連任總統的競選籌碼。

德國漢莎航空獲政府2948億元紓困 保住十萬工作機會

德國政府25日同意對漢莎航空（Lufthansa）伸出援手，提供90億歐元（約合新台幣2948億元）紓困金，為疫情爆發後，一國政府對...

紐約證交所交易廳重開 為防疫戴口罩禁握手

紐約證交所交易大廳因新型冠狀病毒疫情關閉兩個月後，明天將恢復開放。除管制人流外，交易員依規定須量體溫、戴口罩且不得握手，...

南韓消費者信心從11年谷底彈升 漸甩疫情陰霾

南韓5月消費者信心從全球金融危機以來最低點大幅彈升，反映防範新冠肺炎疫情擴散出現進展，舒緩民眾對經濟的憂心。

抗疫代價大！13億人每人背債1.3萬美元

根據經濟合作發展組織（OECD）統計，全球富裕國家在對抗新冠肺炎疫情帶來的經濟影響之際，將至少增加17兆美元的公共債務，...

獨角獸風光不再！疫情改變矽谷創投遊戲規則

長期以來，矽谷被視為全球新創科技的巨人，不料一場疫情來襲，讓矽谷創投產業的信心跌入谷底，獨角獸企業在資金難覓的困境下，紛紛跌落神壇，全新的遊戲規則，正悄悄成形。

連兩季經濟負成長 日解封腳步急

法新社報導，日本至今共有超過一萬六千人確診新冠肺炎，八百多人死亡，與美國、俄國和歐洲其他國家相比，並不算多，但日本經濟受...

新加坡估全年經濟萎縮4％到7％ 今推第四套經濟刺激案

新加坡修改對今年全年經濟萎縮的預測，由原先預估的萎縮1%到4%，大幅修正到將會萎縮4%到7%。

歐元在1.09美元附近持穩 未來一周面臨紓困計畫變數

美元匯率25日回吐早盤漲幅，歐元匯率在1.09美元附近持穩，本周對歐洲決策者來說可能是重要的一周，因為正在討論幫助成員國...

美青少年失業率 72年最高

新冠肺炎疫情衝擊經濟，提高高中生與大學生尋找夏季打工的難度，16-19歲青少年的失業率4月已攀抵32%，寫下1948年來...

經濟解封 美股迎IPO大潮

由於美國新冠肺炎疫情趨緩，企業首次公開發行股票（IPO）之路逐漸開封，預料未來幾個月間美國股市IPO家數將暴增。

熱門新聞

韓國YouTuber拍「抗癌日記」 最後道別隔日成遺言

6歲童「磁鐵釣魚」找回失蹤8年保險箱 失主激動下跪擁抱他

美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

川普如何處理香港議題？ 路透：鴿鷹派逐漸靠攏轉強硬

拜登兩個月來首露面 川普罵「沒人比他對中國更軟弱」

美俄緊張局勢升高 俄控美前陸戰隊員涉諜案遭求刑18年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。