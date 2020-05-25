南韓也依賴美國技術 華為新禁令使當地半導體廠剉著等

半導體業界消息人士指出，美中科技戰再起，也使南韓晶片製造商的疑慮再度升高；儘管三星電子、SK海力士的核心事業是記憶晶片，尚未被納入美方對華為的新禁令，但南韓晶片業者的晶片製程，從設計、製造到封裝，都仰賴美國的技術，令這些公司感到擔憂。

消息人士指出，南韓的記憶晶片事業短期內不會受美國新禁令直接衝擊，但不確定性持續升高，這將使南韓企業坐立難安，長期來說可能產生負面影響。

韓國貿易協會（KITA）的資料顯示，去年南韓晶片設備最大進口國是日本，規模達3,296億美元；其次為美國，達3,202億美元；排名第三的是荷蘭，達1,745億美元。

南韓官員指出：「簡單來說，無論是記憶或非記憶晶片，美國技術約占南韓晶片生產的30%。雖然占比依產品種類有所不同，但整體來說，整套製程中不可能捨棄美國的技術。」

美國15日發布對華為的新禁令，鎖定為華為生產客製化晶片的晶圓廠，例如台灣的台積電。

新禁令給予120天寬限期，期間仍可依照原並計畫向華為供貨；因此，據傳華為正全力說服三星、SK海力士，希望提前下單採購數位裝置所需的記憶晶片和邏輯晶片。