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伊朗油輪援助委國 挑動美國敏感神經

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

伊朗委內瑞拉暗通款曲，美國對此也提高警戒，加勒比海衝突山雨欲來！伊朗近日派遣5艘油輪運送石油到委內瑞拉，美國雖然沒有阻擋，但已經警告伊朗不能再犯。美國對伊、委兩國都實施經濟制裁，加上美國不喜歡外國干預拉美事務，而伊朗除了油輪之外，之前也用過飛機載運補給品給委國，外界擔心三國衝突恐一觸及發。

擔心美國對油輪出手

根據《半島電視台》報導，伊朗有1艘油輪近日進入委內瑞拉港口，伊朗大使館隨後發推文表示，很榮幸可以支援委內瑞拉這樣勇於跟美國對抗的政權，接下來還有4 艘油輪將至。委國官方電視台也在新聞中播出油輪進港畫面，而總統馬杜羅說，之後陸續前來的伊朗油輪只要進入委國的專屬經濟海域，委國海軍都會全程戒護。

美國的伊朗特別代表霍克表示，這是伊朗如何搜刮民脂民膏，然後將物資浪費在委內瑞拉的最好證明。美國海軍最近以打擊毒品為由，加強海軍在加勒比海的巡視，不過目前還在觀察階段，美國國防部發言人霍夫曼近日受訪時表示，沒有任何關於伊朗油輪的確切情資。

但美國向來對拉美事務很感冒，不希望有外國勢力在美國後院侵門踏戶。而德黑蘭大學的教授馬拉迪受訪時表示，美國不該對兩國的生意來往指指點點，伊朗不像歐盟會對美國唯唯諾諾。伊朗總統魯哈尼近日也警告美國，不能任意打斷他們與委國的交流，否則會讓美國吃足苦頭。

區域局勢升溫

《德國之聲》提到，委內瑞拉雖然也是石油生產國，不過在美國制裁、內亂、國際低油價及疫情影響下，國內經濟、石油開採都陷入大停擺，坐擁油山卻無法生產，因此才會出現同樣也遭受美國經濟制裁的伊朗，以油輪援助委內瑞拉。除了原油以外，油輪也載了一些基本的石化工業原料。

馬杜羅也對美國可能攔截油輪表態，如果美國還想要和平的話，最好不要輕易對油輪動手。這也讓加勒比海近日的局勢升溫，外界擔心如果美國此時還要積極制裁委國與伊朗的話，該區會成為潛在的衝突熱區。

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伊朗 委內瑞拉

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