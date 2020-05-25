龔明鑫接受金融時報專訪 預期政府更積極介入經濟

金融時報報導，在美中貿易戰與新冠病毒疫情帶動全球各國重新思考產業政策之際，台灣政府預期會在經濟中扮演更積極的角色。甫接任國發會主委的龔明鑫受訪時表示，疫情強化了這樣的趨勢，政府希望在產業與學界間扮演協調者角色，但也會小心拿捏介入程度。

龔明鑫接受金融時報專訪時表示，新冠肺炎疫情爆發後，台灣在防疫和經濟表現上都做得非常好，認為政府在這兩方面扮演了非常重要的角色，「當然，必須非常注意介入的程度，但我們確實希望扮演好企業、產業及學術界之間的協調者角色，以促進相關成果」。

龔明鑫說：「在過去，亞洲國家著重在產業政策，尤其是中國大陸，這些國家有時會使用不公平的競爭方式。但在經歷新冠肺炎疫情後，歐美國家開始重新思考產業政策，和思考『國家隊』的概念。」

龔明鑫也說，自2017年美、中開打貿易戰以來，掌握全球硬體技術供應鏈的台灣企業，他們的投資決定取決於政府更大幅度的介入，「這波疫情只會助長這個趨勢，甚至使政府的角色更加重要」。