今天開盤前 五件國際事不可不知

●華為要求三星電子和SK海力士維持穩定記憶體晶片供應

南韓經濟新聞報導，在美國要求孤立的壓力明顯增加之際，華為已請求三星電子和SK海力士穩定供應晶片。

報導引述知情人士的話指出，華為已聯繫兩大南韓晶片製造商中國部門的高層主管，要求穩定的晶片供應，不要顧及美國政府近期的行動。報導指出，華為是三星和SK海力士的五大客戶之一，每年花費約10兆韓元

（81億美元）從這兩家南韓業者購買DRAM和NAND快閃記憶體晶片。

此前，美國總統川普禁止任何使用美國設備的晶片製造商在未經美國政府允許的情況下向華為供貨，令全球供應商面臨的壓力越來越大。雖然記憶體晶片製造商不受美國政府的限制，但華為擔心川普政府未來可能擴大限制。

報導引述一名主管表示，華為正在迅速建立記憶體晶片庫存，為不利情勢做準備。

●日經新聞：日本政府敲定100兆日圓（9,290億美元）疫情紓困方案

日經新聞報導，日本政府已敲定規模超過100兆日圓（9,290億美元）的疫情紓困方案，內閣預定會在本周三通過方案。

這項紓困方案內容包括逾60兆日圓為企業提供幾乎無息或超低利的融資，以及約12兆日圓的資金援助。另外，一項為貸款銀行紓困的公共基金將擴大至約15兆日圓。

●金價年底挑戰2,000美元天價

在新冠疫情重創全球經濟之際，避險買盤今年來已帶動金價攀升12%，市場人士認為，近來隨著美國與中國大陸的緊張關係逐漸升溫，很可能扶助金價繼續走高，甚至在今年底前改寫每英兩1,891美元的歷史紀錄、站上2,000美元大關。

全球前兩大經濟體的摩擦22日進一步升高，中國大陸計畫對香港制定國家安全法，引發香港民主派抗議，美國總統川普則揚言將「強力回應」。

消息傳出後，金價應聲走高。紐約商品交易所6月黃金期貨上周上漲0.8%，收在每英兩1,735.50美元；黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,734.68美元。

德國商業銀行分析師布里斯曼（Daniel Briesemann）表示：「美中緊張局勢加劇似乎是基本金屬下跌和黃金上漲的主要驅動因素，避險情緒打壓基本金屬和油價，避險資產黃金的需求暢旺。」

●後疫情時代 瑞銀寫三劇本

瑞銀（UBS）全球財富管理投資長赫菲爾表示，未來幾個月疫情的發展有三種可能情境，將是投資人布局關鍵。

「上漲情境」是指封鎖措施在5、6月放寬且不須再實施，此時可投資景氣循環股和價值股。但他強調，這些類股未必會全面走高，歐股方面可選擇德國和歐洲貨幣聯盟（EMU）的工業股，美股則選擇中型股，尤其是可能受惠於家庭消費支出反彈的股票。

「中間情境」是赫菲爾認為最可能出現的前景：經濟活動在5、6月恢復正常，但經濟運作需到12月才完全正常。這有利信用市場，尤其是美國投資級債券，及高收益公司債、美元計價的新興市場主權債和綠色債券。

若是「下跌情境」，投資人將難以找到價格具吸引力的安全資產；在此情境下，黃金有望走高。

●美國總統川普下令 限制非美公民自巴西入境

隨著巴西新冠病毒確診案例逼近35萬人，較一周前的24.1萬人大幅升高，成為全球病例第二多的國家，美國總統川普下令，若非美公民在過去兩周內曾到訪巴西，將不得入境美國。