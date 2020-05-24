美欲懲罰澳洲維省加入一帶一路 美駐澳大使緩頰

美國國務卿龐培歐24日警告，若澳洲維多利亞省繼續參與中國大陸「一帶一路」計畫，美國恐因此中斷與澳洲合作。美國駐澳洲大使格瓦浩斯隨後淡化龐培歐言論，表示美國相信澳洲能保護國安。

儘管澳洲在內的許多西方國家，曾對大陸藉以擴張勢力的「一帶一路」全球基礎建設計畫強烈批評，維多利亞省卻獨排眾議參與。

澳洲人報21日報導，維多利亞省省長安德魯斯去年10月已和大陸簽署共同推進「一帶一路」建設框架協議，預定今年中完成投資細節條約。

龐培歐24日上午接受天空新聞網訪問時說，他雖然不知道維多利亞省和中國簽約的計畫細節，但這些計畫可能傷害美國和澳洲在「五眼聯盟」框架下的情報共享合作。

龐培歐說：「若這些計畫不利於我們保護民間電信或我們的國防和情治系統網絡安全，我們就會直接切斷聯繫，直接分道揚鑣。」

不過，美國駐澳洲大使格瓦浩斯隨後發布聲明說，美國對澳洲政府「絕對有信心」，相信澳洲有能力保護澳洲及五眼聯盟成員國的電信網絡安全，「我方從不掩飾對5G事務的擔憂，也肯定澳洲在這項議題上的領導力」。

格瓦浩斯進一步說，就美方所知，維多利亞省尚未參與任何一帶一路實際計畫，「遑論會侵犯電信網絡的計畫」，而美方也知道電信網絡屬於澳洲聯邦事務。

安德魯斯24日則在一場記者會上說，他尚未看過龐培歐的訪問，但他的立場很清楚，「這一切都是為了促進就業，我們將在強健的夥伴關係下繼續努力」。