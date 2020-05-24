快訊

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

千萬大獎是你？3-4月期統一發票獎號出爐了！

美欲懲罰澳洲維省加入一帶一路 美駐澳大使緩頰

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國國務卿龐培歐24日警告，若澳洲維多利亞省繼續參與中國大陸「一帶一路」計畫，美國恐因此中斷與澳洲合作。（美聯社）
美國國務卿龐培歐24日警告，若澳洲維多利亞省繼續參與中國大陸「一帶一路」計畫，美國恐因此中斷與澳洲合作。（美聯社）

美國國務卿龐培歐24日警告，若澳洲維多利亞省繼續參與中國大陸「一帶一路」計畫，美國恐因此中斷與澳洲合作。美國駐澳洲大使格瓦浩斯隨後淡化龐培歐言論，表示美國相信澳洲能保護國安。

儘管澳洲在內的許多西方國家，曾對大陸藉以擴張勢力的「一帶一路」全球基礎建設計畫強烈批評，維多利亞省卻獨排眾議參與。

澳洲人報21日報導，維多利亞省省長安德魯斯去年10月已和大陸簽署共同推進「一帶一路」建設框架協議，預定今年中完成投資細節條約。

龐培歐24日上午接受天空新聞網訪問時說，他雖然不知道維多利亞省和中國簽約的計畫細節，但這些計畫可能傷害美國和澳洲在「五眼聯盟」框架下的情報共享合作。

龐培歐說：「若這些計畫不利於我們保護民間電信或我們的國防和情治系統網絡安全，我們就會直接切斷聯繫，直接分道揚鑣。」

不過，美國駐澳洲大使格瓦浩斯隨後發布聲明說，美國對澳洲政府「絕對有信心」，相信澳洲有能力保護澳洲及五眼聯盟成員國的電信網絡安全，「我方從不掩飾對5G事務的擔憂，也肯定澳洲在這項議題上的領導力」。

格瓦浩斯進一步說，就美方所知，維多利亞省尚未參與任何一帶一路實際計畫，「遑論會侵犯電信網絡的計畫」，而美方也知道電信網絡屬於澳洲聯邦事務。

安德魯斯24日則在一場記者會上說，他尚未看過龐培歐的訪問，但他的立場很清楚，「這一切都是為了促進就業，我們將在強健的夥伴關係下繼續努力」。

澳洲 龐培歐 一帶一路

延伸閱讀

白宮：陸接管香港 美國可能制裁

彭博專欄／美制裁北京 小心傷到香港

譴陸災難性立法 龐培歐：我們與香港人民站在一起

聯合報黑白集╱一封迷幻藥賀電

相關新聞

蘋果日本直營店27日恢復營業 須採取防疫措施

蘋果（Apple）宣布，位於日本的部分零售門市預計本周重新開張，此前因新冠肺炎疫情關閉數月。日本是蘋果的重要市場之一。

英保守黨議員提案遏止外企收購 促強生立法

「金融時報」報導，英國保守黨議員正敦促首相強生（Boris Johnson）加快立法程序，讓中國電信大廠華為技術公司這種...

墨西哥慘付疫情代價 百萬人恐失業

墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐下，許多非必要產業持續關閉，可能導致高...

龔明鑫接受金融時報專訪 預期政府更積極介入經濟

金融時報報導，在美中貿易戰與新冠病毒疫情帶動全球各國重新思考產業政策之際，台灣政府預期會在經濟中扮演更積極的角色。甫接任...

後疫情時代 三種情境布局

新冠肺炎疫情爆發迄今，金融市場在區間震盪，投資人正等待疫情的明確訊息；瑞銀（ＵＢＳ）全球財富管理投資長赫菲爾（Mark ...

彭博資訊專欄／海上油槽…油價不定時炸彈

目前全球許多原油眝存重鎮都有許多滿載的超級油輪在外海漂泊，這些「浮動庫存」將是未來數月間國際油價震盪不定的潛在殺手。

美欲懲罰澳洲維省加入一帶一路 美駐澳大使緩頰

美國國務卿龐培歐24日警告，若澳洲維多利亞省繼續參與中國大陸「一帶一路」計畫，美國恐因此中斷與澳洲合作。美國駐澳洲大使格...

阿根廷第9度債務違約 恐預告「全球金融災難再起」

各國正全力對抗新冠疫情之際，拉丁美洲第三大經濟體阿根廷22日確定主權債務違約，也為史上第九度違約，加重經濟復甦壓力。

新冠肺炎疫情衝擊 樂天擬今年出售121家門市

由於新冠肺炎疫情衝擊零售業，南韓最大連鎖百貨業者樂天購物（Lotte Shopping）宣布，將在今年內出售旗下121間...

亞馬遜創辦人貝佐斯財富「免疫」 誰為「首位萬億富豪」付上代價？

新冠肺炎（COVID-19）疫情波及全球經濟，各地失業人口急劇增加，中小企疲於在疫情下苟且殘喘。不過，由於疫情期間消費者有着大量網購及雲端服務需求，全球多間知名電商在這三個月賺得盆滿缽滿──全球首富、美國第一大電商亞馬遜（Amazon）創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）當然不例外。有顧問公司預測貝佐斯將會在2026年成為人類史上首位萬億富豪（Trillionaire）。

英國出現負電價 每用1度約可拿1元回饋

新冠疫情造成的需求銳減，對全球能源市場形成大破壞，繼上個月美國出現負油價，現在英國一家電力公司提供負電價，部分家庭用戶可望在24日享受優惠：每度電不僅不要錢，還倒賺台幣0.75- 1.88元！

乘船14小時！只為了到市區補貨給小鎮居民

美國阿拉斯加州偏鄉古斯塔夫（Gustavus）地區的雜貨店老闆多夏．帕克（Toshua Parker）每周乘船來回耗費1...

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

白宮：一旦香港被陸接管 各國企業沒理由留下

澳洲維州加入一帶一路 蓬佩奧：美澳關係恐斷線

反常！多國疫情嚴重 領袖支持率竟大幅上升

美欲懲罰澳洲維省加入一帶一路 美駐澳大使緩頰

新冠戰役愈烈 各國領袖聲望反愈高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。