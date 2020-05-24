別說他做不到 馬斯克SpaceX將首次發射載人火箭
在創辦SpaceX快20年之後，馬斯克終於要面對他最大的一場試驗：發射火箭載人登上地球軌道。
如果天氣合宜，且沒有發生任何技術問題，SpaceX將於美國時間5月27日下午4時33分，從美國佛州卡納維爾角發射一枚獵鷹9號火箭，上頭搭載的天龍號太空船將會有兩名美國國家太空總署（NASA）的太空人乘坐其中，預計在發射後的19小時停靠在國際太空站。
這趟飛行將會在人類的太空飛行史中寫下新的一頁，這將會是人類首次透過民營火箭登上地球軌道，也將是自2011年美國太空梭計畫結束後，首次有太空人從美國領土登上太空。
AlixPartners航太分析師裴魯索表示：「我們從未有兩名人類透過商用火箭登上太空。這絕對會是第一次，將是個史詩性的時刻。」「現在從事太空活動仍是一場充滿危險的賭局，如果還要載人，難度就又會再登上另一個完全不同的層次，而且不只是要安全地將他們送上去，還必須安全地把他們帶回去。」
馬斯克2002年懷抱著要讓人類移居其他星球的遠大目標，成立了SpaceX。起初每個人都對他的這個理想抱持懷疑，但他現在即將可能朝向這個目標跨出一大步，顛覆世人對他的預期。
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