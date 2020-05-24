阿根廷第9度債務違約 恐預告「全球金融災難再起」

各國正全力對抗新冠疫情之際，拉丁美洲第三大經濟體阿根廷22日確定主權債務違約，也為史上第九度違約，加重經濟復甦壓力。

阿根廷未能在22日期限前與債權人就650億美元的外債重組達成協議，還不出5億美元的外債利息，因此爆發本世紀來第三度、歷來第九次違約。阿根廷經濟部21日已宣布，債務協商的時間將從22日延長至6月2日。消息人士透露，這項談判估「幾日內」就會有重大進展，有望幫助阿根廷脫離像是2001年嚴重違約的情勢。

阿根廷目前公債總額達3240億美元，占GDP約9成比重。除違約風暴，阿根廷也面臨經濟持續萎縮、通膨飆升，以及披索重貶等危機，且現在又遭逢疫情，拖累經濟進一步惡化。

華爾街日報指出，阿根廷的債務違約造成南美金融市場動盪的可能性不大，但信評機構惠譽（Fitch）警告，隨著疫情重創各國經濟，今年主權債務違約數量將創歷年的新高，威脅債台高築的開發中國家，恐將衍生另一場全球金融災難。報告指出，黎巴嫩3月已發生違約，厄瓜多4月則宣布延遲到8月再償還債務；而依賴商品出口、旅遊業或外匯收入的國家，其主權債務所面臨的風險最大。

拉美地區經濟體特別脆弱，因為其成長模式與來自陸歐美的貿易和投資連動。在2002年至12年大宗商品價格高漲期間，陸歐美對石油、煤、銅及鋅等原材料需求，曾令拉美國家大為受惠，但這種靠外需支撐的成長，卻加深對外依賴度問題，衍生了產業空洞化惡果。