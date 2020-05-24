乘船14小時！只為了到市區補貨給小鎮居民

美國阿拉斯加州偏鄉古斯塔夫（Gustavus）地區的雜貨店老闆多夏．帕克（Toshua Parker）每周乘船來回耗費14小時到該州首府朱諾（Juneau）進貨，只為了讓小鎮物資在疫情中不受到影響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，古斯塔夫是位於冰川灣國家公園（Glacier Bay National Park）旁的一個沿海小社區，該社區有450居民，鎮上唯一可以買到雜貨的地方，就是帕克經營的雜貨店ToshCo，這也是鎮上居民對帕克的暱稱。

帕克通常會透過阿拉斯加州渡輪系統從好市多進貨到店裡，然而，受到新冠肺炎疫情影響，加上碼頭被暴風雨打壞，渡輪不再停靠在古斯塔夫。

因為沒有其他運送方法，古斯塔夫很快就開始缺乏物資，帕克決定自己扛起這個責任。帕克說，很有趣的，這對我們來說似乎不是件大事情。他說，「阿拉斯加人非常獨立、善用資源，你需要如此才能在這裡生存。因此當問題出現時，我們通常不會要求別人幫忙，我們會想辦法解決」。

帕克及其同事和當地漁民合作，自3月以來，每周一次乘船前往朱諾的好市多補充食品和民生用品，他們依據潮汐和天氣安排行程。他們開著約30公尺長的改裝軍用登陸艇，耗費14小時才能完成補貨。

若回程路上天氣不好，他們便會返回朱諾把物資全部卸載下來保冰，等天氣好轉再將物資搬回船上再度啟程。

古斯塔夫社區民眾非常感謝帕克的努力讓社區能夠繼續生存下去，不過，帕克將功勞歸給他的員工，他感謝「疫情中每天都來工作，確保小鎮有足夠物資」的員工。帕克還說，不論遇到什麼困難，古斯塔夫總會找到方法生存。