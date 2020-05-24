最夯商品！美服飾業搶攻口罩市場 若缺貨就遜了

美國服飾業零售商最近爭先恐後提供疫情期間不可或缺的商品：非醫療用口罩，以便加深品牌識別度並刺激銷售。

總部設在西雅圖的諾斯壯百貨（Nordstrom）日前說，將販售六入一組、每個單價四美元（約台幣120元）的口罩。該公司所有門市在居家避疫期間被迫停業，幾周前宣布16家分店將永久關門。

由於口罩的需求不斷攀升，一堆服裝品牌加入販售口罩，諾斯壯是最新的一家。蓋普（Gap）和旗下包括Old Navy在內的品牌、香蕉共和國以及阿仕利塔，則在本月稍早就開賣。

儘管供應口罩的新品牌如潮水般湧來，但賣得都很好。諾斯壯口罩組到貨兩天即銷售一空，蓋普多款口罩的訂單要到6月中才能交貨。美國名媛金卡戴珊自創品牌SKIMS的口罩5月16日開賣，數小時內售罄。

但根據研究機構Forrester零售業分析師柯達利，這並不全是因為需求增加，還有別的因素。口罩熱銷其實反映出零售業普遍存在的不確定性：業者沒有前例可用來估算供應數量，也不知道市場需求能持續多久。

她說：「沒數據。沒人曉得該對什麼樣的產品有何期待，他們以前從未面臨過這種兩難處境。」

柯達利同時指出，零售商還面臨供應鏈混亂的問題，因為很多工廠都在海外。這反而讓靈活度更高的小型公司有機可乘，電子商務平台Etsy是其中之一。

該平台4月初看到「口罩」的搜尋熱度激增，時值美國疾病管制與預防中心（CDC）剛剛呼籲出入公共場所應隨時戴口罩，便立即整合全美各地的裁縫提供這項商品。Etsy光是4月就賣掉超過1.3億美元（約台幣39億元）的口罩。該平台的其他商品跟著沾光，銷售比去年同期大增79%。

對於現在正在賣口罩的公司來說，特別是蓋普和諾斯壯之類規模龐大的零售商，銷售成績對獲利的影響不大，僅僅是證明公司面對預期之外狀況時能保有靈活度。

柯達利指出：「如果你是零售業者，卻沒口罩可賣，很可能表示你的供應鏈存在很大的問題。」