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美復工風險增！美髮師有症狀仍上工8天 91人曝險
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據密蘇里州春田格林郡的衛生官員，當地髮廊Great Clips的一名美髮師本月帶病上工八天，讓多達91人身陷感染新冠肺炎的風險。此案突顯企業復工以後發生社區傳播的威脅。
目前還不知道這名美髮師何時接受病毒檢測、發現是陽性，據信他應該是在旅行時染病。他在5月12日至20日間出現症狀還繼續工作，總共讓84名位顧客和7名同事直接曝露險，衛生機關已通知他們接受檢測，寄望因為大家都戴了口罩，不會出現新的確診案例。
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