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美股一周漲逾3% 但烏雲逐漸逼近

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街上周勁揚，三大指數漲幅都超過3%。路透
華爾街上周勁揚，三大指數漲幅都超過3%。路透

美股22日收盤漲跌互見，不過紐約三大指數全周漲幅都超過3%，費半更漲近6%，顯示各州放寬防疫限制、重啟經濟活動強化復甦預期，然而美中緊張對峙升高，且經濟復甦步調不明，可能為未來走勢轉弱埋下伏筆。

道瓊工業指數22日（上周五）收盤跌0.04%至24,465.16點；標普500指數漲0.24%至2,955.45點；科技股為主的那斯達克綜合指數漲0.43%至9,324.59點。一周來，道瓊勁漲779.74點，漲幅達3.3%，而標普500及那斯達克周線漲幅分別為3.2%和3.4%。

台積電美國ADR 22日跌1.9%，收49.80美元，與一周前持平。費城半導體指數周五小漲0.6%至1,802.306點，全周則大漲5.96%。輝達（Nvidia）表示資料中心晶片需求強勁，本季營收展望看俏，股價勁揚2.9%，帶動半導體股士氣大振。

過去一周來三大指數漲勢強勁，主要受年底前新冠肺炎疫苗可能有著落的展望激勵。此外，美國50州全面鬆綁為遏制疫情蔓延而實施的限制，也燃起經濟可望隨解封而邁向復甦的希望。

但21日發布的數據顯示，止於16日當周初領失業救濟金人數再增約240萬人，顯示就業市場持續惡化；22日傳出中國首度不設全年經濟成長目標，形同默認情勢嚴峻，加上北京醞釀推動香港版國安法，美國總統川普警告將有強烈反應，北京也揚言反制，美中緊張情勢升高，導致周末前市場氣氛轉趨保守。

華府對華為打壓後續動作不斷，美國商務部22日又以中國違反人權和維護美國國家安全為由，把另外33家中國大陸公司和機構加入經濟黑名單。

美國股市周一（25日）因陣亡將士紀念日休市一天。

美股

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