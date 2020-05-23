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慎防「第二波」來襲！瑞銀沙盤推演三種投資情境

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
隨著美國各地解封，華爾街擔心新冠肺炎疫情會不會捲土重來。美聯社
隨著美國各地解封，華爾街擔心新冠肺炎疫情會不會捲土重來。美聯社

未來全球市場會面臨「第二波惡浪」來襲，還是「第二股順風」再起？

財經新聞網站MarketWatch報導，瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele日前發布最新投資展望月報，分析三種可能的情境，提供投資人作為未來數月投資股票、黃金、債券等資產的參考。

所謂「第二波惡浪」，不僅指的是新冠肺炎疫情可能一波未平、一波又起，也可能包括美中貿易緊張情勢復熾。況且，美股歷經3月巨大賣壓沖刷之後反彈，如今價位仍相對的高，近來行情呈現區間波動格局，顯然在等待更明確的訊息，特別是新冠肺炎感染病例是否再度竄升，作為下一步走向的指引。

儘管疫情發展難以預測，投資人總要有因應方案。Haefele列舉出三種可能的情境，以及相對應的投資建議。

一、上漲情境

在市場趨升的展望下，封鎖抗疫措施在5月和6月陸續放寬，日後也無須再度實施。「在這種情況下，我們預期之前一些表現落後股，包括景氣循環股和價值股，會開始變得脫穎而出。」

他建議投資人注意的股票包括：歐洲方面，德國和歐洲貨幣聯盟（EMU）的工業股；美國方面，則推薦中型股，特別是可望隨家庭消費支出反彈而受惠者。

Haefele說，經濟景氣若再度乘風而起，通常有利於價值型投資，但他認為最佳策略是布局美國能源股和英國股票，理由是美元在這種情境下可能貶值，而相對於美元走勢最看漲的可能是英鎊。

二、中間情境

Haefele認為，這是最可能的情境，亦即經濟活動在5月和6月恢復正常，但「經濟運作直到12月才充分正常化」。

這種情況將對信用市場有利，尤其是美國投資級債券，以及高收益公司債、新興市場主權美元債，以及綠色債券。這也有利於瑞銀長期看好的投資題材，包括遠距醫療、基金療法、自動化和機器人。

三、下跌情境

這種情況最糟。Haefele說，若發生這種情況，投資人將很難找到價值吸引人又安全穩當的資產。或許投資人會想遁入高品質債券，但這類債券「殖利率已非常低，且幾乎確定會破壞長期購買力」。金價則可能上漲。

疫情導致春季消費者需求陡降，短期內可能壓抑通膨率，債市行情正反映出對通膨率降到歷史低點的預期。但Haefele說，若是未來出現通膨蠢蠢欲動的跡象，或通膨不確定性的憂慮升高，美國抗通膨債券（TIPS）的表現就可能相對出色。他說，這種可能性或許超乎投資人想像，「因為公共債務水準高，央行獨立自主性也遭到質疑」。

在這種情況下，投資人也可能轉向主動型管理的投資策略，包括避險基金或動態資產配置基金等形式。

通膨 新冠肺炎

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