影／美國海軍成功試射雷射武器 摧毀飛行中無人機

美國海軍太平洋艦隊22日宣布，新式高能雷射武器在海上測試成功，摧毀一架飛行中的無人機。

從官方發布的影片可看到，一道雷射從兩棲船塢登陸艦「波特蘭」（USS Portland，LPD 27）射出，讓一架無人機起火燃燒。太平洋艦隊表示，這是「首度系統層級啟用高能級固態雷射」，代表「雷射武器系統展示器」（Laser Weapon System Demonstrator）測試成功。

美國海軍並未透露任務細節或武器威力，僅稱「波特蘭」16日於太平洋執行測試任務，但根據國際戰略研究所（IISS）2018年的一份報告，預期LWSD功率達150千瓦。

美國海軍從1960年代開始，就著手發展雷射等導能武器（directed-energy weapons，DEWs）。DEWs被定義為電磁系統，可將化學能或電能轉換為輻射能，進而聚焦在目標上、造成物理損害，可弱化、抵制對手能力，或將之擊退摧毀。

波特蘭號指揮官山德士上校（Capt. Karrey Sanders）表示，經過對付無人機和小型飛行器的先進海上測試，美國海軍將取得「固態雷射武器系統展示器」對抗潛在威脅的寶貴資訊，「透過此一新式先進能力，美軍正重新定義海上戰爭」。

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