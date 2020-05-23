快訊

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

直播／首次移師國境之南 指揮中心墾丁喜迎零確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／美國海軍成功試射雷射武器 摧毀飛行中無人機

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍兩棲船塢登陸艦「波特蘭」16日進行固態雷射-技術成熟雷射武器系統驗證器MK 2 MOD 0海試，成功摧毀一架飛行中的無人機。畫面翻攝：flickr/U.S. Pacific Fleet
美國海軍兩棲船塢登陸艦「波特蘭」16日進行固態雷射-技術成熟雷射武器系統驗證器MK 2 MOD 0海試，成功摧毀一架飛行中的無人機。畫面翻攝：flickr/U.S. Pacific Fleet

美國海軍太平洋艦隊22日宣布，新式高能雷射武器在海上測試成功，摧毀一架飛行中的無人機。

從官方發布的影片可看到，一道雷射從兩棲船塢登陸艦「波特蘭」（USS Portland，LPD 27）射出，讓一架無人機起火燃燒。太平洋艦隊表示，這是「首度系統層級啟用高能級固態雷射」，代表「雷射武器系統展示器」（Laser Weapon System Demonstrator）測試成功。

美國海軍並未透露任務細節或武器威力，僅稱「波特蘭」16日於太平洋執行測試任務，但根據國際戰略研究所（IISS）2018年的一份報告，預期LWSD功率達150千瓦。

美國海軍從1960年代開始，就著手發展雷射等導能武器（directed-energy weapons，DEWs）。DEWs被定義為電磁系統，可將化學能或電能轉換為輻射能，進而聚焦在目標上、造成物理損害，可弱化、抵制對手能力，或將之擊退摧毀。

波特蘭號指揮官山德士上校（Capt. Karrey Sanders）表示，經過對付無人機和小型飛行器的先進海上測試，美國海軍將取得「固態雷射武器系統展示器」對抗潛在威脅的寶貴資訊，「透過此一新式先進能力，美軍正重新定義海上戰爭」。

YT連結：https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=xP94wR-wq4g&feature=emb_title

海軍 美軍 戰爭

延伸閱讀

美譴責港版國安法 祭出對陸貿易黑名單

港版國安法引爭議！美官員：恐取消香港特殊貿易地位

川普支持者出任海軍部長 美參院通過任命案

軍友社：今年端午勞軍 特別以海軍為重點

相關新聞

最夯商品！美服飾業搶攻口罩市場 若缺貨就遜了

美國服飾業零售商最近爭先恐後提供疫情期間不可或缺的商品：非醫療用口罩，以便加深品牌識別度並刺激銷售。

美國將33家中國企業及機構列入黑名單制裁

美國商務部22日宣布，將在經濟制裁黑名單增列33家中國大陸企業及機構，原因是這些企業和機構幫忙北京政府監視新疆維吾爾族，...

德農場缺工 App媒合城市佬協助採收 但農場主不敢用

葛利普在德國東部薩克森-安哈爾特邦一塊150英畝（約6070公畝）農地已經種了24年的蘆筍，每年春天都雇季節性工人幫忙收...

臉書50%員工 將永久在家工作

想一窺辦公室工作的未來嗎？不妨先看看全球科技巨人迎接疫情後的工作型態。

華爾街銀行 人力調派郊區

華爾街大銀行正開始為解封後時代做準備，原本足以容納數千員工的辦公室空間只能留給少數人，其他人分別調遣到其他郊區的據點，有...

美新冠死亡人數逼近10萬 紐時頭版刊出整版訃聞哀悼

美國的新冠肺炎死亡人數逼近10萬人，紐約時報在周日（24日）的頭版整版刊出近千名死者的訃聞致哀，大標題寫著：「美國死亡人...

美復工風險增！美髮師有症狀仍上工8天 91人曝險

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據密蘇里州春田格林郡的衛生官員，當地髮廊Great Clips的一名美髮師本月帶病上...

不敵疫情 美國百年租車公司赫茲聲請破產保護

受疫情重創、擁有逾百年歷史的美國汽車租賃公司赫茲（Hertz）今天宣布，已在美國和加拿大聲請破產保護

美國國鳥落難 想抓幼鳥反被利喙刺穿心臟而死

BBC報導，白頭海鵰是美國的國鳥，潛鳥（Loon）則出現在加拿大一元硬幣的背面。儘管很少有人會覺得白頭海鵰對戰潛鳥會落居...

影／美國海軍成功試射雷射武器 摧毀飛行中無人機

美國海軍太平洋艦隊22日宣布，新式高能雷射武器在海上測試成功，摧毀一架飛行中的無人機。

狂！印度15歲少女載傷父 勇騎單車千里返鄉

印度許多基層勞工因新冠肺炎疫情丟飯碗，被迫從大城市搬回各自家鄉。15歲女孩喬蒂．庫瑪里（Jyoti Kumari）最近騎...

疫情衝擊東歐勞工去不了 英國農場急需4萬人摘蔬果

受新冠肺炎疫情影響，原本依賴海外季節性勞工的英國農場出現大缺工現象，英國農民工會指出，他們需招募和留住多達四萬名英國工人...

熱門新聞

語出驚人！黛妃前管家脫口：她若在世會與梅根起衝突

神隱20多天後再度現身！ 金正恩主持軍委會議

泰小王子「鑲金的寂寞生活」 傳患自閉症被泰王送出國

影／神秘火球劃過澳洲夜空 專家憑這點研判「非隕石」

這個「蜜月」有點久 新婚夫婦受困馬爾地夫回不了家

美股一周漲逾3% 但烏雲逐漸逼近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。